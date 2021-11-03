В Крымские гостиницы разрешили заселяться без QR-кодов.
Теперь совершеннолетним путешественникам не нужно предъявлять сертификаты вакцинации, справки о перенесённом коронавирусе или ПЦР-тесты.
Как сообщает ТАСС, такой указ подписал глава региона Сергей Аксёнов.
Требование о предъявлении QR-кодов и результатов ПЦР-теста при заселении в гостиницы ввели в Крыму с 25 октября.
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