Эксперт назвал популярные для отдыха страны в период нерабочих дней

Первый вице-президент Российский союз туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал Pravda.Ru, куда отправились отдыхать россияне в нерабочие дни.

"Основные лидеры — это, по-прежнему, Турция, Египет, Доминикана, Куба. Есть те, кто и на Кипр поехал. Туристический поток из России в другие страны увеличился по сравнению с сентябрем и с прошлым годом. Это вызвано, прежде всего, тем, что вместо 4-х дней получили 9 дней выходных и можно полноценный тур совершить не только в "короткие" Египет или Турцию, но и в Доминикану улететь", — сказал Барзыкин.

По его словам, российские туристы сталкиваются с повышенным риском заражения коронавирусом, но это их не пугает.

"Все те, кто въезжают в какие-то страны, как правило, делают тестовые проверки, кое-где — вакцинация должна быть. Допустим, в Таиланде. Но туда пока минимальное число российских туристов едет. А тесты по выезду, по приезду и по возвращению люди сдают. Хотя риски повышены, да, конечно. Но не пугает", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Барзыкин добавил, что и в России сейчас повышенные риски заражения коронавирусом, поскольку ежедневно заболевают по 40 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

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