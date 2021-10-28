Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре вырос на 41%

Пассажиропоток авиакомпаний России в сентябре увеличился на 41% и составил более 12 миллионов человек. За январь-сентябрь рост составил 59% — это почти 84 миллиона пассажиров. Об этом свидетельствуют данные Росавиации.

Число пассажиров увеличилось как на внутренних рейсах (на 19,8%, до 9 млн человек), так и на международных (в 2,6 раза, до 3,4 миллиона человек).

За первые три квартала нынешнего года пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах возрос до 62,8%, на международных он увеличился на 42,3%.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит на субсидированные авиаперевозки 500 миллионов рублей. Жители Дальнего Востока смогут путешествовать по России по льготным билетам.

Также впервые начнут субсидировать полёты в Санкт-Петербург из семи городов, включая Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Средняя стоимость авиабилетов на перелёты по России с начала осени и до конца 2021 года с покупкой туда-обратно на одного пассажира снизится на 30% по сравнению с прошлым годом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.