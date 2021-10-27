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Догузова просит россиян соблюдать меры профилактики во время поездок

Туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова дала рекомендации россиянам перед нерабочими днями. Она просит соблюдать действующие ограничения на посещение мест общественного питания и заселение в гостиницы. Об этом сообщают "Известия".

Догузова просит россиян соблюдать меры профилактики во время поездок

Если вы вдруг собрались путешествовать, необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.

"При планировании поездок внутри страны или за рубеж важно учитывать текущую ситуацию с коронавирусом, а также действующие ограничения. Так, сегодня многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма", — сказала Догузова.

Она добавила, что всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на сайте "Стопкоронавирус.рф" и национальном туристическом портале Russia. Travel.

Глава Ростуризма также напомнила, что выезжающим за рубеж нужно сдавать ПЦР-тесты, а также выбирать страховку, чтобы в случае заболевания оплатили лечение и госпитализацию. Туроператоры обязаны информировать туристов о ситуации с коронавирусом в интересующей стране.

"Отельерам мы напоминаем о необходимости строго соблюдать все правила безопасности, утвержденные Роспотребнадзором. От дезинфекции помещений — до контроля температуры у гостей. Мы также просим отельеров внимательнее следить за соблюдением мер предосторожности сотрудниками и гостями отелей", — сказала Догузова.

Ранее стало известно, что 77% россиян не стали отменять или переносить ранее организованную поездку в связи с новыми нерабочими днями. Опрос провел сервис OneTwoTrip.

Стоимость путёвок на первые дни ноября выросла на 10-30%. Об этом рассказала директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Россияне в основном едут в

  • Египет,
  • Турцию,
  • ОАЭ
  • и Доминикану.

Тем временем в Минздраве считают, что Россия ещё не достигла пика очередной волны коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Владимир Чуланов.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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