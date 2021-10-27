В период нерабочих дней россияне решили массово отправиться на отдых в Турцию и Египет. В связи с рекордным спросом стоимость билетов на курорты выросла до 350-450 тысяч рублей.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании Aviasales, цены на билеты в турецкую Анталью увеличились до 350 тысяч рублей, в города Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону.
Сотрудники заграничных отелей прогнозируют, что в ближайшее время все места для гостей будут заняты. Кроме того, к 30 октября ожидается полная загрузка чартерных и регулярных авиарейсов в Турцию и Египет.
После объявления нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября количество бронирований перелётов по популярным направлением выросло на 79%.
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