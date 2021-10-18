"Роза Хутор" выступил партнером VIII Российско-Китайского туристического форума

С 19 по 20 октября в Москве в гибридном формате пройдет VIII Российско-Китайский туристический форум "Уроки пандемии для туризма: мир новых возможностей". Мероприятие организовано Туристической ассоциацией "Мир без границ" совместно с Китайской ассоциацией туристического сервиса (CATS).

Гибридный формат форума подразумевает, что основные спикеры смогут выступить в онлайн режиме. Такой вариант общения обеспечит единая платформа, когда, несмотря на пандемийные ограничения, специалисты и слушатели не только из отдалённых регионов России, но и из Китая могут обменяться мнениями. Благодаря современным возможностям мультимедиа, участники форума познакомятся со всеми демонстрационными материалами.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китае Андрей Денисов: "Информация о новых направлениях, туристических продуктах, предпринимающихся в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом — все это позволяет уже сегодня заниматься планированием путей по привлечению туристов из страны-партнера на перспективу".

Он выразил уверенность, что несмотря на пандемию, российско-китайское взаимодействие в области туризма продолжит укрепляться, чему будет способствовать работа на подобных форумах.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков так же считает, что вопрос о расширении международного сотрудничества в сфере туризма сохраняет свою актуальность и ставит перед нами новые задачи.

"Развитие туристических обменов способствует укреплению доверия между народами и экономическому росту. Убежден, что VIII Российско-Китайский туристический форум выступит эффективной экспертной площадкой для комплексного обсуждения вопросов по развитию туристической отрасли обеих стран в новых условиях, выявлению иных возможностей в динамично меняющемся мире", — сказал г-н Примаков в своём приветствии участникам форума.

Крупнейший горный курорт России "Роза Хутор" поддержал форум в качестве партнера деловой программы. Активный участник российско-китайского диалога в сфере туризма, заместитель генерального директора по международным отношениям "Роза Хутор" Сергей Хворостяный отмечает, что стратегическое развитие отношений между туристическими сообществами двух стран продолжает развиваться, чему в немалой степени способствуют подобные мероприятия.

"Наблюдается процесс креативного подхода к осмыслению и решению бизнес-задач, стратегическая оценка и реализация ассиметричных решений, диктуемых современными условиями внешней среды. На нашей сессии мы поделимся опытом разработки и реализации коммуникационной стратегии на туристическом рынке КНР и новых точках роста стратегического развития российско-китайского туризма. Будет интересно!", — заверил представитель курорта.

На площадке форума будет организован профессиональный обмен опытом между специалистами-практиками, работающими в отрасли многие годы и на деле доказавшими свою компетентность.

Стратегическая сессия "Роза Хутор" состоится 20 октября с 9.00 до 11.00 и будет посвящена вопросам комплексного продвижения курорта на туристическом рынке КНР. Спикеры подробно остановятся на вопросах использования олимпийского наследия как драйвера развития территорий, применения этого опыта в коммуникациях, разработки инструментов реализации конкурентных преимуществ и др.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте форума www. rctf.online или по ссылке.

После окончания мероприятия можно будет приобрести записи всех сессий и копии вспомогательных материалов, а электронный каталог форума будет содержать много важной и конкретной информации и будет доступен всем зарегистрированным участникам.