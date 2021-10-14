Эксперт оценил популярность турнаправлений, которые откроются 9 ноября

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил в беседе с Pravda.Ru, насколько будут популярны среди российских туристов страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение 9 ноября.

По словам Барзыкина, внимание российских туристов привлечет открытие полетов в Египет и расширение программ по Арабским Эмиратам.

"Что же касается европейских направлений, это не туристские потоки. Пока это авиасообщение. Почти 60 стран, с кем у нас авиасообщение есть. Но туристское только чуть больше 20-ти, а реально около 10-ти, потому что ограничения. Здесь же Таиланд возобновляем", — сообщил эксперт.

Однако пока невозможно гарантировать увеличение турпотока, отметил он.

"Во-первых, есть требование об обязательной вакцинации, есть по страховке требования, нахождение в месте отдыха и ряд других, что значительно снижает сегмент потенциальных потребителей. Поэтому в основном для нас вот это решение — это, конечно, расширение действующих авиарейсов. Но сама тенденция позитивная", — сказал Барзыкин.

Он выразил надежду, что ситуация с туризмом будет улучшаться, хотя есть и обратные сигналы. Например, Марокко закрыло авиасообщение с Россией.

"Авиасообщение — это не значит впрямую туристское сообщение. Но первый сигнал того, что в этих направлениях в дальнейшем возможны и туристские потоки", — подчеркнул вице-президент РСТ.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с девятью странами, среди которых Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд.

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