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Крымские соцсети: "боевой дельфин ЧФ заявил, что служит России"

Туризм

В крымских соцсетях распространяется то ли слух, то ли шутка о встрече туристов якобы с боевым дельфином Черноморского флота РФ, который сказал гостям полуострова что-то похожее на "Служу России" или "Слава России". Об этом сообщает телеграм-канал "Шо, опять" со ссылкой на крымский канал.

Крымские соцсети: "боевой дельфин ЧФ заявил, что служит России"

"Ходили на лодке с Балаклавы к Фиоленту с ребёнком, ловили рыбу, купались, к нам подплыли дельфины! Представляете, один из них высунул голову и сказал "служу России" или "слава России"! Может, боевой дельфин ЧФ сбежал или на самовыгуле был? Ищем видео, где это может быть слышно!" — цитируют в соцсетях сообщение туристов.

При этом пользователи соцмедиа относятся к новости весьма иронично, обсуждая "а легзинку он не станцевал?", "почему не отдал воинское приветствие?". Также крымчане смеются "Никто боевых дельфинов не терял? Или у туристов на катере было слишком много вкусного бухлишка?".

"Вы бы пили поменьше, туристы. Ну что ж такое! Хватит уже наших дельфинов тревожить. Почти говорящие они, есть такое. Но не настолько"- пишут представители телеграм-сообщества.

Они также напоминают, что "в украинские времена про специально обученных дельфинов-убийц рассказывали", а в 2014 году украинские политики и вовсе выдумали, что "боевые дельфины ВМС Украины якобы отказались сотрудничать с российскими военными и погибли". Это, конечно же, является фейком.

Отметим, что у черноморских дельфинов действительно "примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека — есть звук, слог, слово, фраза, абзац, контекст и диалекты". Однако, человеческой речи дельфины — даже боевые — не обучены и не способны ее воспроизвести из-за строения голосовых связок.

Также напомним, что в марте 2014 года (во время событий по присоединению Крыма) ВМФ России официально объявил, что возьмёт на службу крымских боевых дельфинов.

Считается, что дельфины помогают спецназу РФ и США (а также, возможно, других стран):

  • проводить обнаружение подводных мин,
  • искать вражеских подводных пловцов и диверсантов,
  • устанавливать военное и научное оборудование под водой
  • … и даже якобы уничтожать подводные лодки с использованием способов "камикадзе".

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Автор: Александр Шторм
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