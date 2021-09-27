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Всемирный день туризма отметят в горах Сочи

Туризм

День туризма отметят в горах Сочи. В честь праздника "Роза Хутор подготовил серию специальных акций и мероприятий.

Всемирный день туризма отметят в горах Сочи

В этом году курорт вновь получил признание гостей — высокую награду Traveller's Choice ("Выбор путешественников") популярного сервиса TripAdviser. Таким образом "Роза Хутор" входит в число лучших достопримечательностей мира, принимая около двух миллионов человек во все сезоны. На курорте отмечают растущий интерес к природному туризму и летнему отдыху в горах. Следуя трендам, здесь активно развивают это направление, предлагая разнообразные пешие и веломаршруты по потрясающим горным ландшафтам.

В честь Всемирного дня туризма 27 сентября в прямом эфире официального Instagram канала rosakhutor (в 12:00) планируется разыграть 3 трекинга на двоих — в сопровождении гидов они смогут пройти по живописному маршруту "От снежников до водопадов".

Кроме того, с 27 сентября в онлайн-магазине "Роза Хутор" начнет действовать акция, по которой прогулочные билеты, пешие прогулки в горах в сопровождении гида, а также проживание в отелях курорта в течение осени можно приобрести с 10-процентной скидкой по промокоду Осень10. Спецпредложение будет действовать до конца октября.

"Природный туризм — это не только здоровый образ жизни, но и замечательный вариант для семейного отдыха, когда можно отвлечься от дел, и посвятить себя общению с родными. В рамках празднования Дня туризма мы решили сделать подарок ребятам из краснополянской средней образовательной школы № 65 — провести специально для них наши самые востребованные детские программы. Учащиеся младших классов под руководством инструкторов из Центра активного отдыха смогут пройти "Школу выживания". Они научатся ориентироваться на местности, ставить палатки, вязать узлы, разводить костер, оказывать первую медицинскую помощь и тп. Старшеклассников ждет путешествие на Каменный столб — это самая высокая точка Сочи (2509 м над уровнем моря). И, конечно, все ребята, смогут прокатиться по канатным дорогам курорта. Мы ждем в гости несколько групп из школы, не только в День туризма, но и в течении октября", — поделился директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

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Автор: Ольга Лазарева
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