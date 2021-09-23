На курорте "Роза Хутор" состоится ежегодная конференция о природном туризме

Ежегодная конференция о природном туризме пройдет с 06 по 08 октября 2021 года уже в четвертый раз. Она вновь станет местом общественной дискуссии по острым вопросам устойчивого развития природной рекреации в России и мире. В ходе мероприятия будет дан глобальный обзор ключевых вызовов, перспектив, трендов и рисков, встающих на пути устойчивого развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на нашей планете.

2021 год стал годом стремительного восстановления туристического рынка в России и мире. Значительный рост затронул все секторы, включая природно-рекреационный и активно-туристский, и оказался серьезным вызовом для инфраструктуры и сервисов внутри страны. К примеру прогнозируемые на 2021 год объемы турпотока в Краснодарском крае — 14-16 млн человек. Справляется ли страна с возрастающим туристическим потоком или рискует оказаться перед лицом нарастающего вала нерешенных проблем? Эти и другие вопросы будут подняты на мероприятии.

Международный блок программы в этом году будет представлен важным событием — совместной сессией Программы ООН по окружающей среде и Продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, на которой члены страновой команды ООН в России вместе с коллегами из штаб-квартир UNEP и FAO озвучат ключевые тезисы шестого доклада UNEP из серии "Глобальная экологическая перспектива", а также расскажут о ходе реализации программы "Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021-2030)".

В конференции примут участие ведущие специалисты из России и зарубежных стран, которые поделятся своим опытом в сфере устойчивого развития природной рекреации, активного туризма и туризма на ООПТ. Ключевые спикеры конференции:

Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы ФС РФ;

Анна Спенсли, лидер Группы специалистов по туризму на ООПТ (TAPAS), Всемирная комиссия по ООПТ (WCPA), Международный союз охраны природы (IUCN);

Татьяна Меньшикова, ВРИО начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, Ростуризм;

Всеволод Степаницкий, ключевой эксперт в сфере территориальной охраны природы;

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ;

Наталья Данилина, президент Благотворительного просветительского фонда "Заповедное посольство";

Виталий Лазо, выдающийся российский альпинист и горный гид международного класса,

а также представители федеральных органов исполнительной власти, региональных туристских администраций, государственных институтов развития, дирекций особо охраняемых природных территорий, лидеры туроператорского сообщества и многие другие.

На фоне стремительного роста рынка будут затронуты вопросы финансового сектора, который декларирует интерес к вложениям в проекты устойчивого развития природного туризма и туризма на ООПТ, в том числе с применением принципов ESG-инвестирования. В отрасли с нетерпением ждут реформы законодательства об ООПТ, которая должна создать прозрачные правила реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма на ООПТ.

Природный туризм

Эксперты также обсудят внедрение "зеленых стандартов" проектирования и строительства инфраструктуры, ориентированной на охрану окружающей среды, благополучие людей и экономическую эффективность. Впервые термин на девелоперском рынке России появился на волне Зимних Игр 2014 г. в г. Сочи. Курорт "Роза Хутор" выступил с инициативой по формированию зеленых стандартов для проектирования и строительства инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ, используя в качестве заготовки собственный корпоративный стандарт — "Зеленый код".

Еще одной темой конференции станет тема безопасности: за прошедший год на фоне значительного роста потребительского рынка в отрасли, произошли подвижки в законодательстве о ее профессиональных участниках — появилась аттестация инструкторов-проводников, введены меры административной ответственности. Достаточно ли этого для формирования культуры безопасности в секторе? Об этом на мероприятии также будут рассуждать эксперты отрасли.

Так как конференция пройдет в условиях, связанных с пандемией COVID-19, доступ зрителей в аудиторию будет ограничен. Однако побывать на мероприятии можно в режиме онлайн — организаторы создадут интерактивную трансляцию, чтобы у всех желающих была возможность принять в нем участие.

Подробная программа и актуальная информация на сайте конференции: https://eco-russia.org/program/