В США определили сроки решения о признании «Спутника V»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в скором времени президент США Джо Байден примет решение о признании вакцины «Спутник V».

Пресс-секретарь отметила, что к ноябрю в стране решат принимать ли у въезжающих справки о вакцинации препаратами, которые еще не одобрены в США. Президент также рассмотрит вопрос о российской вакцине «Спутник V». В Белом доме подчеркнули, что обсуждение новых мер будет межведомственным.

Ранее власти США приняли решение изменить правила въезда для туристов. Так, с ноября в страну смогут въехать иностранцы, привитые первой и второй дозой вакцин. Теперь туристы должны будут предъявить доказательство вакцинации в аэропорту.





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