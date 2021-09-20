С ноября вакцинированные туристы смогут попасть в США

Власти США приняли решение изменить правила въезда для туристов. Так, с ноября в страну смогут въехать иностранцы, привитые первой и второй дозой вакцин. Об этом сообщает Reuters.

Теперь туристы должны будут предъявить доказательство вакцинации в аэропорту. Уточняется, что те, кто не привит двумя дозами вакцины, смогут попасть на территорию США только после карантина. При этом карантинные меры будут строже тех, что действуют на данный момент.

Ранее в ассоциации туроператоров России рассказали, что власти Турции решили ужесточить условия въезда для россиян. Теперь попасть на отдых без ПЦР-теста смогут лишь переболевшие коронавирусной инфекцией или привитые вакциной "Спутник V". Вторую прививку необходимо сделать не позднее чем за 14 дней до прибытия.

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