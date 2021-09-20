EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Москве на выборах выиграла "Единая Россия"
Стало известно, как Байден объяснил Путину свои слова об "убийце"
Можно ли вычислить "колумбайнера", рассказал психотерапевт
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель продолжил лекцию
Пермский стрелок приходит в себя после операции
Полицейский: у пермского стрелка был нож
Лукашенко подтвердил информацию о референдуме: "Надо работать с народом"
Захарова ответила на недоверие Евросоюза к думским выборам в России
Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной

С ноября вакцинированные туристы смогут попасть в США

Туризм

Власти США приняли решение изменить правила въезда для туристов. Так, с ноября в страну смогут въехать иностранцы, привитые первой и второй дозой вакцин. Об этом сообщает Reuters.

Теперь туристы должны будут предъявить доказательство вакцинации в аэропорту. Уточняется, что те, кто не привит двумя дозами вакцины, смогут попасть на территорию США только после карантина. При этом карантинные меры будут строже тех, что действуют на данный момент.

Ранее в ассоциации туроператоров России рассказали, что власти Турции решили ужесточить условия въезда для россиян. Теперь попасть на отдых без ПЦР-теста смогут лишь переболевшие коронавирусной инфекцией или привитые вакциной "Спутник V". Вторую прививку необходимо сделать не позднее чем за 14 дней до прибытия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Валентина Севрюгина
Последние материалы
Психиатр о трагедии в Перми: "Надо работать над психологическими составляющими"
С ноября вакцинированные туристы смогут попасть в США
В Москве на выборах выиграла "Единая Россия"
Стало известно, как Байден объяснил Путину свои слова об "убийце"
Можно ли вычислить "колумбайнера", рассказал психотерапевт
"Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба?
Кто заставил плакать Курта Кобейна
Во время стрельбы в Пермском университете преподаватель продолжил лекцию
Пермский стрелок приходит в себя после операции
Принесённые в жертву: тёмная сторона корейского "Замка Луны"
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Ирина Шлионская Неожиданная побочка: коронавирус может "обострить" творческие способности Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер Андрей Мартынюк Команда Зеленского: что они ни делают, не идут дела Андрей Мартынюк
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников