Немецкие ученые назвали самые опасные для путешествий страны в пандемию

Немецкий институт Роберта Коха провел исследование и составил список самых опасных для путешествий стран. Итоги работы института опубликовал Frankfurter Rundschau.

По данным исследования, за последние четыре недели среди 87,6 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией — более 26 тысяч человек выезжали заграницу.

Большинство из них побывали в балканских странах: в Турции могли заразиться почти шесть тысяч немцев, а в Косово — порядка 5,7 тысяч человек. На третьем месте оказалась Хорватия, в эту страну перед заболеванием выезжали почти 2,5 тысячи немец. В списке также числятся Греция и Италия.

Ранее в ассоциации туроператоров России рассказали, что власти Турции решили ужесточить условия въезда для россиян. Теперь попасть на отдых без ПЦР-теста смогут лишь переболевшие коронавирусной инфекцией или привитые вакциной "Спутник V". Вторую прививку необходимо сделать не позднее чем за 14 дней до прибытия.

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