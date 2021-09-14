"Роза Хутор" предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок

Этой осенью "Роза Хутор" предлагает гостям разнообразные по протяженности и сложности веломаршруты. Всего их тринадцать, и они рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

"Все веломаршруты разделены на три уровня — простые, которые подходят даже тем, кто только что освоил велосипед. Средней сложности, для тех, кто катается уверенно, и сложный — для имеющих опыт поездок по горным склонам. Маршруты доступны для детей ростом от 125 сантиметров на детских велосипедах. Для малышей предусмотрены велоприцепы, которые присоединяются к велосипедам родителей", — рассказал Дмитрий Лопатин, руководитель проекта RidersAdventure, организатор велотуров на "Роза Хутор".

Новинкой этого сезона на курорте стал веломаршрут "Озерный траверс" протяженностью восемь километров. Он проходит от Горной Олимпийской деревни до высокогорных озер. По пути можно посетить этнографическую усадьбу "Шишин двор", побывать на Хаски хуторе, Оленьей ферме и в Вейк-парке. Велодорожка была благоустроена — грунтовку поменяли на асфальт — поэтому поездка по "Озерному траверсу" стала гораздо комфортнее.

"Одним из самых востребованных маршрутов считается "Путешествие к морю". Он стартует на курорте "Роза Хутор", проходит по горной дороге через ущелья, каньоны, горные реки, серпантины, реликтовые леса, водопады к морскому побережью. Его протяженность 80 километров, рассчитан на 7-8 часов. При этом маршрут можно отнести к средней категории сложности, проехать его могут даже дети", — пояснил Дмитрий Лопатин.

С курорта "Роза Хутор" на велосипеде можно совершить путешествие в Харгинский лес, побывать в Долине нарзанов, Священной роще, на Хмелевских озерах, проехать по старинному шелковому пути.

Для велосипедных прогулок на "Роза Хутор" используются электровелосипеды немецких и американских марок. Каждую группу не более шести человек сопровождает инструктор. Прокат горных, шоссейных и электровелосипедов работает на курорте круглогодично, как и часть маршрутов. Предполагается, что в предстоящем зимнем сезоне отдыхающим будут доступны такие велотуры как:

"Путешествие к морю",

"Шелковый путь",

"Священная Роща",

"Долина Нарзанов",

"Гастротур в Медовеевку",

"Хмелевские озера",

"Пасть Дракона"

и "Каньон Хашупсе".