Туристический кешбэк сэкономил россиянам более 6 млрд рублей

Благодаря кешбэку на путешествие по России россиянам удалось сэкономить 6,5 миллиарда рублей.

Минувшей ночью Ростуризм завершил четвертый этап программы туристического кешбэка на внутренний туризм. Очередной этап начался 16 июня и должен был продлиться до середины сентября, но был завершён досрочно, сообщают "Известия".

"Всего программой воспользовались более 1,6 миллиона человек, которые потратили на туры 34 миллиарда рублей. При этом туристы вернули кешбэком более 6,5 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

По итогам акции самыми популярными туристическими направлениями стали:

Республика Крым;

Краснодарский край;

Ставропольский край;

Республика Алтай;

Тюменская область.

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