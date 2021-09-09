Турция отменила ПЦР-тесты для детей до 12 лет

Турецкие власти смягчили въезд в республику для детей младше 12 лет. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции. Также соответствующие изменения появились на сайте IATA, международной ассоциации воздушного транспорта.

Так, согласно сообщению, для въезда в страну детей до 12 лет теперь не требуется предоставлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.

"Дети, которые прилетели в Турцию ранее дня наступления своего двенадцатилетия, не должны предъявлять ПЦР-тесты. Однако, дети, которым в день прилета уже исполнилось 12 лет, должны”, — сказано в сообщении.

Для всех остальных туристов требования остались прежними. Въезжающие в страну должны предоставить результаты одного из двух тестов на наличие инфекции COVID-19:

ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда; антиген-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до приезда.

При этом пассажирам, прошедшим полную вакцинацию, а также выздоровевшим от коронавируса туристам предъявлять отрицательные ПЦР-тесты не требуется.

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