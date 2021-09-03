На строительство гостиницы в Якутии потратят 1,5 млрд рублей

В Якутске будет построен самый большой гостиничный комплекс в республике Саха. На реализацию проекта потратят 1,5 миллиарда рублей.

Проект гостиничного комплекса представили на Восточном экономическом форуме глава Ростуризма Зарина Догузова и глава республики Айсен Николаев.

Гостиничный комплекс, рассчитанный на 180 номеров, появится в центре Якутска. На сегодняшний день в городе представлены два отеля такой категории, где постояльцы могут забронировать 169 номеров. Чтобы дать толчок развитию туризма в республике, нужно создать больше качественных мест для размещения гостей.

По словам властей Якутии, самым востребованным у туристов и рентабельным для бизнеса форматом является четырехзвездочный отель.

В Ростуризме сообщили, что проект получил одобрение в федеральном центре.

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