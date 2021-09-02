"Роза Хутор" удостоен награды Travellers' Choice 2021 по версии TripAdvisor

"Роза Хутор" впервые был удостоен этой престижной награды в 2020 году. Таким образом курорт вновь подтвердил свое звание, получив самые высокие оценки от пользователей сервиса TripAdvisor.

Ежегодно международный сервис TripAdvisor (tripadvisor.com) отмечает лучшие туристические объекты специальной наградой Travellers' Choice. Премия присуждается после тщательного анализа миллионов отзывов и оценок путешественников на платформе сервиса. При этом учитывается как их количество, так и качество, а также оценки пользователей в каждой категории. Критерием для выбора победителей всегда остается выдающийся сервис и отличные впечатления туристов, которыми они делятся на этом популярном сайте путешествий.

Travellers' Choice ("Выбор путешественников") могут получить только те объекты, которые стабильно занимают высокие позиции по отзывам гостей. Места отдыха, отмеченные этой наградой, входят в число 10% лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.

Туристические направления, авиакомпании, места размещения, рестораны, курорты по всему миру соревнуются за это звание. Для Travellers' Choice не бывает заявок на участие, нет взносов или отборочных туров. Это признание, которое можно заслужить лишь со временем, через выбор и голоса пользователей сервиса TripAdvisor.

Курорт "Роза Хутор"

Как отметили в пресс-службе "Роза Хутор": "Оставаться на высоте сложнее, чем однажды на нее подняться. Поэтому мы из года в год совершенствуем клиентский сервис и инфраструктуру, стремимся всегда соответствовать самым лучшим ожиданиям наших гостей. Мы искренне благодарны им за отзывы, благодаря которым "Роза Хутор" вновь получил столь престижную награду как Travellers' Choice-2021".