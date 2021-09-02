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"Вакцинный туризм" для иностранцев может появиться в России в этом году

Туризм

В России могут создать туры для вакцинированных туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Вакцинный туризм" для иностранцев может появиться в России в этом году

Согласно поручению президента России Владимира Путина, Минздрав и Ростуризм разрабатывают идею создания "вакцинного туризма". Туры для вакцинированных иностранных туристов могут появиться в стране до конца текущего года, пишет ТАСС.

"Вакцинный туризм" мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска таких туров будет запущено регулярное авиасообщение. На сегодняшний день таких стран 60", — поделилась Догузова.

Напомним, в настоящее время в России существуют три вакцины, которые производятся на двенадцати площадках: "ГамКовидВак” и "Спутник Лайт” от центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона” от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" — от центра имени Чумакова.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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