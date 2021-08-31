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Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Туризм

Женщина вышла из автобуса по пути в Каир.

Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Пресс-служба посольства РФ в Египте сообщила, что гражданка России скончалась 31 августа в результате наезда грузового автомобиля на трассе Хургада-Каир.

Семья россиян из трех человек путешествовала на туристическом автобусе, следовавшем из Хургады в Каир. Во время остановки на обочине трассы супружеская пара покинула автобус и была сбита грузовым автомобилем.

Женщина скончалась на месте, ее муж был доставлен в одну из больниц города Суэц. Угроза здоровью мужчины отсутствует, уже вечером его должны выписать из больницы и доставить в гостиницу. Несовершеннолетняя дочь туристов в момент аварии находилась в автобусе и не пострадала.

Посольство России в Каире и генконсульство в Хургаде оказывают помощь соотечественникам, попавшим в трагическую ситуацию.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Египте установят минимальные цены на размещение в отелях.

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Туристы возвращаются в Египет
Автор: Алексей Ткаченко
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