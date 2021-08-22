Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха с детьми

Аналитики проанализировали самые популярные направления для отдыха с детьми этой осенью. Был составлен рейтинг городов, в которые собираются поехать россияне со своими детьми.

Первые три строчки заняли: Сочи, Москва и Симферополь. В сентябре в Сочи собираются 17% граждан. В столицу России запланировали поездку с детьми 13,8% людей. В Симферополь собираются приехать 13,6% россиян.

Также в рейтинге популярных направлений были представлены Геленджик (3,6%), Уфа (2,7%) и Калининград (2,6%). Об этом сообщает "Газете.Ru" OneTwoTrip.

В сравнении с показателями 2020 года ранее россияне выбирали Анапу и Санкт-Петербург в качестве популярных направлений для отдыха с детьми. Среди популярных железнодорожных направлений для путешествий с детьми аналитики выделили Москву, Санкт-Петербург и Адлер.

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