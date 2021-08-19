Туристов Турции ждет сюрприз в ноябре

Гендиректор Nirvana Hotels Корхан Алшан заявил о благоприятном прогнозе туризма в Турции. Об этом он рассказал изданию Sabah.

По его словам, заполняемость отелей в сентябре составит 90%. Однако для внутренних туристов заполняемость снизится до 10% из-за начала учебного года. В период с сентября по октябрь демонстрируется повышенный спрос со стороны России, Германии и Украины. По прогнозам Корхана Алшана, заполняемость отелей в Анталии составит около 80%.

При этом спрос с сентября по октябрь будет медленно снижаться, но не более, чем на 10%. В ноябре эксперт заявил, что Турцию ожидает сюрприз из-за теплой погоды.

"Мы думаем, что в ноябре может быть сюрприз и что спрос может даже стать лучше, чем мы ожидали. Потому что уровень вакцинации во всех странах растет день ото дня", — заявил Алшан.

По данным Vaccine Information Platform, в Турции привито более 44,5 миллиона людей (52% населения), а полностью привито — 33,5 миллиона людей.

Ранее президент Ассоциации туристических отельеров Гази Мурат Шен заявил, что в городе Паммукале за июнь принято более 250 тысяч туристов из Германии, Украины и России.

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