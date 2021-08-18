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"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок из-за опасности над Афганистаном

Туризм

Компания "Аэрофлот" отменила полёты в столицу Таиланда, Бангкок, из-за опасности в воздушном пространстве Исламской Республики Афганистан.

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок из-за опасности над Афганистаном

На сайте "Аэрофлота" нельзя купить билет на сентябрь или октябрь. Бронь открыта только до 21 августа.

Сегодня власти Таиланда сообщили о скором разрешении на въезд российских туристов по документам о вакцинации против "ковида" "Спутником V". Раньше путешественники должны были проходить двухнедельный карантин.

Напомним, что небо над Афганистаном в опасности из-за террористического движения "Талибан"*, которое захватило власть в республике. 15 августа пала её столица. Сейчас в кабульском аэропорту толпы местных жителей, которые пытаются улететь из страны. Американские военные стреляют на КПП, чтобы сдержать беженцев.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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Въезд в Таиланд. Ситуация в королевстве. Новости Паттайи, Пхукета, Бангкока, Самуи.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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