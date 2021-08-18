Компания "Аэрофлот" отменила полёты в столицу Таиланда, Бангкок, из-за опасности в воздушном пространстве Исламской Республики Афганистан.
На сайте "Аэрофлота" нельзя купить билет на сентябрь или октябрь. Бронь открыта только до 21 августа.
Сегодня власти Таиланда сообщили о скором разрешении на въезд российских туристов по документам о вакцинации против "ковида" "Спутником V". Раньше путешественники должны были проходить двухнедельный карантин.
Напомним, что небо над Афганистаном в опасности из-за террористического движения "Талибан"*, которое захватило власть в республике. 15 августа пала её столица. Сейчас в кабульском аэропорту толпы местных жителей, которые пытаются улететь из страны. Американские военные стреляют на КПП, чтобы сдержать беженцев.
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.