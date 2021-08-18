Россиян, которые привились "Спутником V", пустят на курорты Таиланда

Россияне смогут посетить столицу Таиланда с помощью документов о прививки против "ковида". Людям, которые вакцинировались "Спутником V", станут доступны "Песочницы", то есть курорты королевства.

Раньше в Таиланд пускали только тех, кто привился препаратами из перечня Всемирной организации здравоохранения. Гражданам России же приходилось сидеть две недели на карантине. Об изменениях написала пресс-служба посольства нашей страны:

"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов".

Точные сроки реализации нововведения пока не назвали. По словам экспертов, чтобы отправиться в отпуск в Таиланд, будут необходимы:

сертификат вакцинации;

заполненное свидетельство о въезде;

бронь с предоплатой в отеле;

четыре ПЦР-теста, проведённые за счёт путешественника;

приложение на телефон, чтобы следить за местоположением и здоровьем;

страховка на сто тысяч долларов, которая оплатит последствия от заражения "ковидом".

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