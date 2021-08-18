Россияне смогут посетить столицу Таиланда с помощью документов о прививки против "ковида". Людям, которые вакцинировались "Спутником V", станут доступны "Песочницы", то есть курорты королевства.
Раньше в Таиланд пускали только тех, кто привился препаратами из перечня Всемирной организации здравоохранения. Гражданам России же приходилось сидеть две недели на карантине. Об изменениях написала пресс-служба посольства нашей страны:
"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов".
Точные сроки реализации нововведения пока не назвали. По словам экспертов, чтобы отправиться в отпуск в Таиланд, будут необходимы:
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Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.