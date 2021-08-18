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Музей археологии "Роза Хутор" посетили уже более 100 тысяч человек

Туризм
Музей археологии. Роза Хутор
Музей археологии. Роза Хутор

Новая экскурсионная опция музея доступна дважды в день (в 9:30 и 18:30). Квалифицированные гиды проведут для гостей курорта 45-минутную экскурсию, в ходе которой расскажут об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры "Роза Хутор". Для участия регистрация не требуется, достаточно подойти в указанное время к главному входу Музея археологии (Площадь Роза, 1).

Музей археологии был открыт на "Роза Хутор" в октябре 2018 года и за это время стал важной достопримечательностью региона. С этого момента его посетили уже более 108 тысяч человек. В коллекции музея представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010–2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют богатую историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь можно увидеть реалистичные копии

  • орудий труда,
  • оружия,
  • предметов быта,
  • женских украшений

и многое другое.

Карта памятников и артефактов. Роза Хутор
Карта памятников и артефактов. Роза Хутор

Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы:

  • "Карта памятников и артефактов",
  • "Животные каменного века",
  • "Кавказская средневековая усадьба",
  • "Приключения барона Торнау".

В собрании музея имеются и такие необычные экспонаты, как череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн лет). Они были обнаружены в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе (район Большого Сочи) и Белая (район г. Белореченск, Краснодарский край).

Череп пещерного медведя. Роза Хутор
Череп пещерного медведя. Роза Хутор

Кроме обзорных экскурсий, музей предлагает занимательные образовательные программы для детей "День первобытного человека" и "Археологическая экспедиция". Они позволяют перенестись прямо в доисторическую эпоху, почувствовать себя древними охотниками или настоящими учёными-археологами.

Как отмечают в пресс-службе курорта "Роза Хутор", "это не просто развлечение, а увлекательное знакомство с историей и с профессией археолога. Например, во время "Дня первобытного человека" в игровой форме демонстрируется, что древние люди были весьма сообразительными, и хотя многие их изобретения претерпели серьёзные изменения, они до сих используются. Участвуя в "Археологической экспедиции", можно провести раскопки, для этого в музее есть специальная археологическая песочница".

Сувениры Музея археологии. Роза Хутор
Сувениры Музея археологии. Роза Хутор

Музей археологии курорта "Роза Хутор" неоднократно становился победителем Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Специальные сервисы для детей". Таким образом отмечались современные форматы экспонирования, которые используются в музее. Интерактивные технологии позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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