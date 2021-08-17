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Сап-поло можно заняться на "Роза Хутор"

Туризм

Условия для необычного спорта созданы в уникальном мультиспортивном комплексе "Роза Вейк Парк", который расположен на "Роза Хутор" на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Здесь, на искусственно созданном озере, открыта самая высокогорная в стране сап-серф станция.

Сап-поло можно заняться на "Роза Хутор"

"Для игры в сап-поло используются надувные доски-сапы, специальные весла с отверстием и сап. На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Задача игроков — забить как можно больше голов в ворота соперника", — рассказал управляющий "Роза Вейк Парк" Александр Тургенев.

Помимо игры в сап-поло, на горном озере есть условия для индивидуальных и групповых катаний на сапах. Для этого необходимо пройти небольшой инструктаж. Все любители сапов обеспечиваются жилетами, на досках предусмотрен специальный кабель — лиш, который пристегивается к лодыжке и гарантирует безопасность. На берегу организовано дежурство спасателей. Катание на сапах возможно с шести лет в сопровождении инструктора.

"В "Роза Вейк Парк" доступны и другие виды активного отдыха -вейкбординг, вейкфоил, фрисби, пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис", — пояснил Александр Тургенев.

Добраться до "Роза Вейк Парк" и горного озера на курорте "Роза Хутор" можно пешком по живописной тропе или на трансфере от Горной Олимпийской деревни.

Забронировать катание на сапах и другие активности можно на сайте.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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