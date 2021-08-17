Эксперты составили список самых популярных тематических парков в мире

Эксперты составили рейтинг самых популярных парков развлечений в мире. В топ-5 вошли:

Диснейленд в Париже. Диснейленд в Калифорнии. Universal Studio в Голливуде. "Европа-парк" в Германии. Ferrari World в Абу-Даби.

Диснейленд в Париже набрал более пяти миллионов упоминаний в Instagram. Филиал в Калифорнии упомянули чуть более 1,3 миллиона раз в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel Daily News.

В топ-10 попали парк Эфтлинг в Нидерландах, Dreamworld в Австралии, "Порт Авентура" в Испании и другие. В рейтинге парков по странам лидером оказались штаты. На территории США из списка присутствует четыре парка.

Топ-10 замыкает Walt Disney в США. Его упомянули около 504 тысяч раз. Парк наполнен главными героями из таких мультфильмов, как "Суперсемейка", "Корпорация монстров" и другими.

Ранее эксперты из "ТурСтат" составили рейтинг тематических парков в России. В топ-3 вошли: "Диво Остров" в Санкт-Петербурге, "Сочи Парк" в Сочи и "Парк Патриот" в Московской области.

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