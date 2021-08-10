В Египте установят минимальные цены на размещение в отелях

С 1 ноября на проживание в четырёх- и пятизвёздочных отелях Египта будут установлены минимальные цены. Власти республики считают, что это позволит гарантировать высокое качество предоставляемых услуг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра туризма страны Халеда аль-Анани.

Сутки проживания в пятизвёздочном отеле обойдутся туристам минимум в $40, а в четырёхзвездочном — в $28.

Также будет запущены внутренние рейсы с курортам к самым посещаемым экскурсионным объектам. Таким образом, за сутки туристы смогут отдохнуть на море, сходить на экскурсии и вернуться обратно в отель.

С 9 августа египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустил семь прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада.

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