EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обвиняемый в домогательствах губернатор Нью-Йорка объявил об отставке
Стас Михайлов "отчитал" жену за обед из капусты и сыра
Эксперт: ничто не мешает Белоруссии признать Крым
Рэпер Птаха попал в больницу
Подготовка к свадьбе довела 57-летнюю Азизу до больницы
Во Владикавказе задержан главврач больницы, где умерли 11 человек
В Роскачество прокомментировали технологии Apple по обнаружению педофилов
Daily Express: Запад получил от России и Китая пугающее предупреждение
NASA: "Американцы не смогут полететь на Луну в 2024 году"

В Египте установят минимальные цены на размещение в отелях

Туризм » Путешествия

С 1 ноября на проживание в четырёх- и пятизвёздочных отелях Египта будут установлены минимальные цены. Власти республики считают, что это позволит гарантировать высокое качество предоставляемых услуг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра туризма страны Халеда аль-Анани.

Сутки проживания в пятизвёздочном отеле обойдутся туристам минимум в $40, а в четырёхзвездочном — в $28.

Также будет запущены внутренние рейсы с курортам к самым посещаемым экскурсионным объектам. Таким образом, за сутки туристы смогут отдохнуть на море, сходить на экскурсии и вернуться обратно в отель.

С 9 августа египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запустил семь прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самый дешевый пятизвездочный отель в Египте! / 10 лучших отелей Египта
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Тотальные пожары: причины возникновения и способы ликвидации
Обвиняемый в домогательствах губернатор Нью-Йорка объявил об отставке
Стас Михайлов "отчитал" жену за обед из капусты и сыра
Эксперт: ничто не мешает Белоруссии признать Крым
Рэпер Птаха попал в больницу
Подготовка к свадьбе довела 57-летнюю Азизу до больницы
Во Владикавказе задержан главврач больницы, где умерли 11 человек
В Роскачество прокомментировали технологии Apple по обнаружению педофилов
Аппендицит: причины, операция, восстановление
Daily Express: Запад получил от России и Китая пугающее предупреждение
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников