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Уникальный "стеклянный" мост появился на "Роза Хутор"

Туризм

Первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями установлен на высоте 2320 метров.

Уникальный "стеклянный" мост появился на "Роза Хутор"

Гости курорта, любители экстремальных развлечений, получили ещё одну возможность испытать себя на прочность.

Захватывающий дух аттракцион — подвесной мост протяжённостью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями — недавно открылся на "Роза Хутор".

Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря.

Как рассказывает организатор проекта Александр Якущенко, "наш мост — уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть в мире, подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций".

Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый желающий пройти по мосту.

Есть и ограничения по весу и росту — на мост допускаются люди,

  • чей вес не превышает 100 кг
  • и ростом не менее 130 см.

Таким образом, на "Роза Пик" сейчас можно пройти по трём подвесным мостам.

  1. Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров.
  2. Малый — протяжённостью 72 метра — открыт круглый год.
  3. Ожидается, что новый "стеклянный" мост (32 метра) также будет доступен в любое время года.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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