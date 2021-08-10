Уникальный "стеклянный" мост появился на "Роза Хутор"

Первый в России подвесной мост с прозрачными ступенями установлен на высоте 2320 метров.
Гости курорта, любители экстремальных развлечений, получили ещё одну возможность испытать себя на прочность.
Захватывающий дух аттракцион — подвесной мост протяжённостью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями — недавно открылся на "Роза Хутор".
Он установлен на Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря.
Как рассказывает организатор проекта Александр Якущенко, "наш мост — уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от тех, которые есть в мире, подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций".
Безопасность гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый желающий пройти по мосту.
Есть и ограничения по весу и росту — на мост допускаются люди,
Таким образом, на "Роза Пик" сейчас можно пройти по трём подвесным мостам.
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