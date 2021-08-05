Лучшие отели страны на Национальной гостиничной премии 2021

Подготовка Национальной гостиничной премии 2021 выходит на финишную прямую. Продолжается формирование экспертной коллегии, а также прием заявок от номинантов и размещение материалов участников на сайте. На официальном ресурсе Премии hotelawards. ru опубликован состав профессионального жюри.

Состав жюри частично обновлен по сравнению с прошлым годом. В состав жюри впервые вошли Татьяна Шаршавицкая, Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы, и Жанна Кира, Президент Ассоциации глэмпингов России. Также в работе жюри примет участие Магнус Монссон, Председатель шведской Ассоциации архитекторов-девелоперов. Обязанности председателя жюри традиционно возложены на Президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина.

"Каждый год в Национальной гостиничной премии участвуют лучшие гостиничные объекты страны, — говорит Геннадий Ламшин. — Разные категории, уникальные концепции, впечатляющие дизайнерские решения — ни один наш отель не похож на другой. Но у всех общая черта — безусловное качество сервиса и абсолютное понимание потребностей гостя".

Официальный сайт Премии все больше выполняет функцию путеводителя по лучшим гостиницам страны. Разнообразие предложений и направлений показывает, что Россия — одна из немногих стран в мире, где без преувеличения можно найти отдых на любой вкус и кошелек.

"Гостиница — это первое, на что обращают внимание туристы. От ее качества во многом зависят впечатления от путешествия в целом., — говорит сопредседатель жюри Премии, Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. — Это своего рода визитная карточка города. Индивидуальный стиль любого отеля складывается благодаря уровню обслуживания, интересной архитектуре и дизайну. Мы рады поддержать проекты и конкурсы, которые продвигают качественную туристическую инфраструктуру. С их помощью интересных предложений становится все больше".

Прием заявок на участие продолжится до 15 сентября. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 27.11.2021 в Центре международной торговле в Москве.