Крымчане рассказали, чем отличаются российские и украинские туристы

Крым — популярнейший курорт среди жителей постсоветских стран. Из-за событий 2014 года число россиян, которые отдыхают в республике, увеличилось, но и украинцев тоже много. Люди из сферы крымского туризма рассказали ФАН, чем отличаются российские и украинские туристы.

По словам жителя Симферополя Андрея Марущенко, украинцев выдаёт акцент, если они с западных регионов или деревень. Такое бывает редко, в основном все говорят "чисто", поэтому непонятно, откуда прибыл турист. По мнению Андрея Марущенко, это — неважно, как и пол, возраст, раса, вероисповедание. Главное, чтобы человек вёл себя адекватно.

Наталья из Ялты рассказала, что зачастую украинцы приезжают на поездах и со своей едой, россияне же летают на самолётах, тратят больше денег на отдых, живут в дорогих отелях. Женщина объяснила:

"Украинцы привыкли отдыхать, что называется, за три копейки, арендуя недорогие квартиры и отдыхая на море не на лежаках, а полотенцах".

Она добавила, что отметила эту особенность ещё до 2014 года. После тех событий цены выросли: небогатые туристы приезжают реже. Зато жители Украины отдыхают с палатками и кемпингом. Возле мест отдыха на природе можно заметить машины с украинскими номерами.

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