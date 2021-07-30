Власти Кипра заставят непривитых туристов еженедельно сдавать ПЦР-тесты

На Кипре ввели новые COVID-ограничения для туристов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на правительство республики.

С 1 августа отдыхающие на Кипре должны будут каждую неделю сдавать ПЦР-тесты, начиная с седьмого дня после прибытия на остров.

Туристы, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 или справка, подтверждающая перенесённое заболевание, освобождаются от ПЦР-теста.

Подтверждающий отсутствие "ковида" пропуск SafePass нужно будет предъявлять при посещении магазинов с количеством посетителей более 10 человек, а также в медицинских учреждений.

Новые правила будут действовать до 31 августа.

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