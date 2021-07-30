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С 1 августа непривитых туристов в Сочи будут штрафовать на 30 тыс. рублей

Туризм » Путешествия

С 1 августа туристов, которые в течение трёх дней после заселения в отель, не сделали прививку, будут привлекать к административной ответственности, сообщила в интервью РИА Новости Светлана Батяйкина.

Отдыхающих, которые не предоставили сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, выселять из отелей не будут. Но им грозит штраф, размер которого может составить до 30 тыс. рублей.

Лица младше 18 лет освобождаются от прививки. Они могут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее стало известно, что власти Севастополя разрешают туристам заселяться в гостиницы и отели на основании результата ПЦР-теста.

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Власти назвали размер штрафа для непривитых туристов в Сочи и Анапе 30 тысяч рублей
Автор: Снежана Шахова
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