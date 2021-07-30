"Всегда под рукой": медицинские маски помогут туристам в Турции

Третий день подряд в Турции не прекращаются лесные пожары, которыми охвачены в том числе и курортные регионы. Москва 24 обсудила с врачом-педиатром высшей категории Татьяной Романенко способы защиты от дыма.

Российские туристы не покидают отели и пляжи, наблюдая за борьбой спасателей с безопасного расстояния, однако сильное задымление может помешать отдыху.

Врач-педиатр Татьяна Романенко порекомендовала всем оказавшимся в охваченных пожаром районах туристам по возможности отправиться туда, где нет задымления и провести как можно больше времени на свежем воздухе, чтобы компенсировать уже попавшие в организм токсины. В случае, если это на данный момент не получается сделать, специалист посоветовала меньше времени проводить на улице.

"лучше всего покинуть опасное место" - предостерегает врач.

Также уберечься от отравления дымом отдыхающим помогут респираторы и медицинские маски, которые у многих сейчас, в виду пандемии, должны находится под рукой. При этом важно понимать, что долгое времяпровождение в средствах защиты может оказаться во вред:

"ходить в масках в жаркое время года – это повышенная влажность, которая может еще больше усугубить ситуацию".

Врач советует использовать медицинские маски в короткий промежуток времени, например, для того, чтобы быстро пересечь какой-то конкретный сильно задымленный участок пути.

Симптомы отравления дымом Романенко выделила следующие:

общий дискомфорт,

затруднение дыхания,

головокружение,

головная боль,

резь в глазах,

учащенное сердцебиение,

потливость.

По мнению терапевта, если данные симптомы отсутствуют, то можно продолжать отдыхать спокойно. Все токсины так или иначе попавшие в организм вместе с дымом, быстро нейтрализуются на свежем воздухе:

"это дело времени: организм сам восстановится, если ситуация не дошла до явного отравления" – подытожила врач.

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