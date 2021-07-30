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Anex Tour: "Такси работает, покупайте билет на самолёт и езжайте куда хотите".

Туризм

Жительница Екатеринбурга Екатерина Лешукова сейчас находится в охваченном лесными пожарами курортном регионе Турции. По ее словам, несмотря на парящие над морем пожарные вертолеты, россияне и другие туристы продолжают отдыхать. Но сама девушка страдает от астмы, а представитель туроператора помочь ей отказался.

Anex Tour: "Такси работает, покупайте билет на самолёт и езжайте куда хотите".

Также она рассказала, что недавно у них в отеле семейная пара пыталась укрыться от пожара, который перекинулся с леса на жилые корпуса. По-русски погорельцы не говорили, но ясно дали понять, что где-то поблизости уже начались случаи возгорания мест пребывания туристов.

Чтобы получить какие-то комментарии о ситуации и при необходимости помощь, Екатерина обратилась к представителю Anex Tour в отеле, но там ее поспешили успокоить, что угрозы нет и можно продолжать отдыхать. На горячей линии туроператора прозвучал еще более равнодушный ответ. Оператор проигнорировал тот факт, что россиянка страдает от астмы:

"Аэропорт открыт, такси работает, покупайте билет на самолет и езжайте куда хотите".

При этом Екатерина уточнила, что в аэропорт путь лежит через районы, на которые огонь может перекинуться в любую минуту.

Агентство URA. RU обратилось в Anex Tour за комментарием по данному вопросу. Представитель туроператора заверил, что никто из российских туристов с просьбой о помощи или переводе в другой отель к ним не обращался:

"Там пожар, его тушат, будет эвакуация или нет, это знает только местное правительство", — добавил собеседник.

Напоминаем, что крупные лесные пожары в курортных городах Турции начались в Анталье, а вчера дошли и до Мармариса. В наиболее проблемных районах уже проводится эвакуация местных жителей. Тем не менее бронирование туров в Турцию остается открытым, сообщили в ассоциации туроператоров России.

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Эвакуация из Мармариса
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева
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