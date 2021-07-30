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Европейский регулятор не рекомендует туристам ехать на греческие острова

Туризм

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предостерег от поездок на южные Эгейские острова Греции после того, как официальные лица сообщили о всплеске случаев заболевания коронавирусом.

Европейский регулятор не рекомендует туристам ехать на греческие острова

Греция привлекла посетителей на 13 островов, включая Миконос и Санторини, продвигая их как "свободные от Ковида" направления, но теперь ехать в этот район можно в прямом смысле слова на свой страх и риск.

Карта путешествий ECDC представляет собой пятиуровневую систему, в которой темно-красный цвет — а именно так с сегодняшнего дня окрашены южные острова Эгейского моря — означает, что за 14 дней там выявлено более 500 случаев заражения опасной болезнью.

Напомним, греческое правительство открыло острова для туризма весной 2021 года в надежде восстановить местную экономику после разрушительного периода ограничений на поездки. В то время как 31,3 миллиона туристов посетили Грецию в 2019 году, это число сократилось на 76,5% до всего лишь 7,4 миллиона в 2019 году, по данным Института Ассоциации греческих туристических предприятий.

Греческие чиновники еще не начали паниковать, а президент ассоциации отельеров Родоса Манолис Маркопулос заявил, что туристическая индустрия "ждет, как рынки отреагируют” на обновленную оценку ECDC, прежде чем ответить.

  • Кстати, аналогичный "супер-опасный" статус неделю назад получил другой популярный греческий курорт — остров Крит.

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Автор: Ольга Лебедева
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