Авиакомпании "Россия" разрешили рейсы до египетских курортов с девятого августа

Авиакомпания "Россия", часть "Аэрофлота", сообщила, что запустит полёты на египетские курорты с девятого августа. Росавиация допустила вылеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Представитель перевозчика добавил:

"Для обеспечения безопасности граждан России авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность".

Рейсы будут по пять раз в неделю. Предполагается, что из-за этого повысятся цены на отдых.

В 2015 году президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать из Российской Федерации в Египет, за исключением Каира. Это произошло после теракта над Синайским полуостровом. Раньше до курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха добирались с пересадками.

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