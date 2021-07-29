Авиакомпания "Россия", часть "Аэрофлота", сообщила, что запустит полёты на египетские курорты с девятого августа. Росавиация допустила вылеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Представитель перевозчика добавил:
"Для обеспечения безопасности граждан России авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность".
Рейсы будут по пять раз в неделю. Предполагается, что из-за этого повысятся цены на отдых.
В 2015 году президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям летать из Российской Федерации в Египет, за исключением Каира. Это произошло после теракта над Синайским полуостровом. Раньше до курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха добирались с пересадками.
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