Венгрия открыла въезд для привитых российских туристов

Посольство Венгрии заявило, что россияне, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут въезжать в страну без карантина и ПЦР-тестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт венгерского диппредставительства в Москве.

Однако о том, какой вакциной должны быть привиты туристы, не сообщается. Вероятно, из российских препаратов, будет одобрен "Спутник V".

Визовые центры Венгрии принимают документы на визы в 17 центрах на территории РФ.

Стоит отметить, что Россия возобновила выдачу туристических и деловых виз гражданам Венгрии с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.