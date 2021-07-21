Эксперты по туризму назвали главные проблемы российских курортов

За первую половину этого года турпоток в Краснодарский край превысил 6 млн человек, что на 16% больше, чем было до пандемии, в 2019 году, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.

В Крыму отдохнуло 3,3 млн человек, что на 50% больше, чем два года назад. Турпоток вырос за счёт туристов, которые раньше уезжали отдыхать за границу, пояснили эксперты.

Многие из них остались недовольны стоимостью услуг, хамством со стороны персонала и антисанитарными условиями в некоторых гостевых домах, сообщает NEWS. ru.

2:0 в пользу Турции

Вице-президент АТОР Илья Уманский утверждает, что отдых на отечественных курортах проигрывает Турции, Египту, Испании и другим направлениям по таким параметрам, как цена и качество услуг.

Всё дело в отсутствии здоровой конкуренции, считает эксперт.

"Чтобы решить эту проблему, нужно формировать инвестиционную привлекательность, то есть стимулировать желание инвесторов входить в этот бизнес. Качественных отелей должно открываться больше", — считает он.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, проблемы с сервисом и несоответствие качества заявленным ценам в России были всегда.

Но хорошие гостиницы в нашей стране тоже есть и нужно уметь их выбирать, отметил он.

Также эксперт считает, что в ближайшие несколько лет уровень сервис в российских отелях заметно повысится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.