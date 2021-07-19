Турецкий инфекционист предложил закрыть страну для российских туристов

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан предложил остановить поток российских туристов в Турцию. Причина — рост заболеваемости штаммом коронавируса "дельта" среди москвичей. Об этом эксперт сообщил в интервью Gazete Oksijen.

Мехмет Джейхан считает, что распространение нового и самого заразного штамма "ковида" в Турции, около пяти тысяч случаев за сутки, связано с российскими туристами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что штамм коронавирусной инфекции"дельта" скоро станет доминирующим. Его обнаружили в 111 странах и территориях, в том числе в:

Индии,

России,

Великобритании,

Испании,

Турции,

Таиланде,

Израиле,

Бразилии,

США.

Глобальное число погибших от COVID-19 превысило психологическую отметку в 4 миллиона.

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