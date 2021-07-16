Крымчане и сочинцы рассказали, как вычислить провинциалов

В результате анонимных опросов жители Сочи и Крыма составили список из 10 признаков "беспросветного провинциала" и "примитивного местного жителя" — такую информацию опубликовал паблик "Любимый Сочи".

По их мнению, каждый такой признак, а тем более несколько или все, показывает, что человек либо "туп как пробка", либо приехал из далекого поселка в захолустном регионе нашей страны.

Голое пузо в общественном месте и подделки

Например, признаком провинциала, по мнению жителей курортов является "хождение с голым пузом или в одном купальнике" в общественных местах. Этим, действительно, часто грешат приехавшие гости.

Кроме того, провинциальность или примитивность выдает использование поддельных брендов одежды, часов, обуви, сумок. Такие вещи (при стоимости оригиналов в тысячи долларов) явно бросаются в глаза — особенно когда их владелец ест самый дешевый хот-дог, носит смартфон с расколотым экраном и едет в маршрутном такси.

Громкая музыка и жирный безграмотный "гоголь на море" в леопардовых лосинах

"Деревенским поведением" также считается ходьба или езда с громко включенной музыкой из смартфона или переносной колонки в общественных местах. Как вариант — это громкие разговоры с родней по видеосвязи там, где они неуместны.

Отдельный пункт, который "бесит" не только жителей курортов, но и большинство россиян (по данным соцопросов), — это "пузатые мужчины и женщины, явно не следящие за собой". Многие опрошенные считают, что если человек полный, он должен стыдиться этого, "прятаться от взглядов, а не гоголем ходить на море".

Естественно, признаком провинциала является классическое надевание носков под сандалии и шлепанцы, леопардовые лосины и кофты "как из 90-ых", а также ношение полными людьми чрезмерно обтягивающих вещей.

Выдают провинциальность, по мнению респондентов, ошибки в речи и переписке. В частности, сразу видно примитивного человека по словам "ложить" (вместо класть), называнием кофе "эКспрессо" (правильно — без "к"), написание "сдесь" вместо "здесь". Особенно показательна вечная ошибка — когда люди говорят "с района, со школы, с магазина, приехал с города" вместо употребления предлога "из".

Алкоголь в жару и курение в толпе

Курортникам также видно, что человек приехал из далекой провинции (или является местным примитивным жителем) по постоянному употреблению алкоголя в жару, будние и рабочие дни. Действительно, пьянство (в том числе пивное) — увы, бич российских регионов.

Показательным и неприемлемым считают жители Сочи и Крыма "курение рядом с другими людьми, в толпе". При этом не менее показательной, по их мнению, бывает обратная ситуация — когда человек закурил в разрешенном месте, а рядом с ним словно умышленно останавливаются люди и "охают, делая замечания о вреде курения".

"Пафосное нищебродство" и свинство

Наконец, жители побережья Краснодарского края и Крыма считают показателем провинциальности "желание получить сервис на пять звёзд за средства, которых хватает на две звезды" — эдакое "пафосное нищебродство".

Завершает список признаков недалекости или провинциальности неубирание за собой мусора — будь то пляж, снятая квартира, общественное место.

Добавим, что ранее и жители российских курортов, и туристы обменялись списками претензий друг к другу — среди них, например, жадность и агрессивное поведение туристов, а также (цитируем сленг гостей) "крымпупизм и сочинутость" местных горожан.

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