Мальта первой в Европе будет пускать только привитых от COVID-19 туристов

Власти Мальты запретили въезд в страну гражданам, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает ttg со ссылкой на министра здравоохранения Криса Ферна.

С 14 июля отдохнуть на мальтийских курортах смогут только привитые от COVID-19 туристы. Они должны предъявить сертификат о том, что они привиты препаратами, одобренными на Мальте или в ЕС. Стоит отметить, что российские вакцины в их числу не относятся.

У детей должен быть отрицательный тест на COVID-19.

Россиян данное нововведение никак не коснётся, им до этого был запрещён въезд на Мальту.

Попасть в страну могут только россияне, имеющие вид на жительство, но теперь и у них могут возникнуть проблемы.

Но данная ситуация может стать неприятным сюрпризом для туристических компаний.

В Европе уже не раз обсуждали вопрос ущемления прав непривитых туристов. Даже введение в ЕС "зелёных паспортов" в МИД РФ назвали дискриминацией, так же, как и запрет въезда туристов, привитых "Спутником V".

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