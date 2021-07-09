Туроператоры назвали стоимость тура в Египет после запуска чартеров

После запуска чартерных рейсов цены на туры в Египет могут резко снизиться. Так, путёвка в трёхзвёздочный отель на двоих может обойтись в 50 тыс. рублей, а не в 100 тыс., сообщила в интервью URA. RU рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

По словам эксперта, туристы активно интересуются отдыхом в Египте. Предполагается, что ажиотаж продлится несколько недель.

В настоящее время отдых на двоих в четырёхзвездочном отеле будет стоит не менее 80 тыс. рублей за неделю.

"Осенью весной и зимой это будет одним из самых популярных направлений, так как нет определенности в открытии стран Юго-Восточной Азии", — пояснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

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