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Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе

Туризм » Путешествия

Причины изоляции россиян на Кубе оказались куда более прозаичны. 

экспресс-тесты на коронавирус
 

Туристы считают, что положительные ПЦР-тесты были подделаны с целью получения денег за их изоляцию в отеле. Чтобы это доказать, россиянам пришлось пройти экспресс-тестирование еще раз. По его результатам было подтверждено, что они не являются переносчиками коронавируса.

Напоминаем, что россиян, прилетевших на отдых в Варадеро 30-го июня, обязали пройти ПЦР-тесты не только перед вылетом (у них на руках были сертификаты о вакцинации и документы, подтверждающие отрицательные результаты тестирования), но и по прилёте.

Кубинские тесты загадочным образом показали положительные результаты. При этом какие-либо симптомы у россиян отсутствовали, и они чувствовали себя хорошо.

Разрешился скандал с российскими туристами на Кубе

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Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева
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