Причины изоляции россиян на Кубе оказались куда более прозаичны.
Туристы считают, что положительные ПЦР-тесты были подделаны с целью получения денег за их изоляцию в отеле. Чтобы это доказать, россиянам пришлось пройти экспресс-тестирование еще раз. По его результатам было подтверждено, что они не являются переносчиками коронавируса.
Напоминаем, что россиян, прилетевших на отдых в Варадеро 30-го июня, обязали пройти ПЦР-тесты не только перед вылетом (у них на руках были сертификаты о вакцинации и документы, подтверждающие отрицательные результаты тестирования), но и по прилёте.
Кубинские тесты загадочным образом показали положительные результаты. При этом какие-либо симптомы у россиян отсутствовали, и они чувствовали себя хорошо.
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