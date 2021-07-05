"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию

3 июля в аэропорту Дюссельдорфа началось столпотворение. Прибывшие пассажиры должны были отправиться в Турцию, а именно Стамбул, Измир и Анкару и другие курортные города республики, сообщает "ТурПром".

Но из всех стоек Pegasus Airlines работали только две. В результате регистрация пассажиров длилась около 4-5 часов.

Ситуация накалялась, в результате разъярённые туристы начали пинать стойки регистрации, поэтому сотрудники аэропорта вынуждены вызвать полицию.

Основной поток пассажиров составляли турки с гражданством Германии, которые планировали улетать на отдых в Турцию.

Ожидание регистрации было вызвано тем, что потребовалось дополнительное время на проверку тестов на COVID-19. Кроме того, в тот день некоторые рейсы были задержаны почти на 24 часа или были отменены.

Представители Pegasus Airlines сообщили, что задержка регистрации связана с недостаточным количеством сотрудников, так как ещё не все работники вышли на работу.

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