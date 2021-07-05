Перед вылетом Россияне прошли ПЦР-тесты, показавшие отрицательный результат. Многие из них привиты и имеют соответствующие документы. Однако ПЦР-тесты в Варадеро говорят об обратном.
По сообщению самих туристов, какие-либо симптомы заражения, включая недомогание, температуру или кашель, у них отсутствуют. Российское консульство в Гаване уже начало заниматься данной ситуацией. Согласно его комментарию, 130 человек, прилетевших 30-го июня в Варадеро, действительно получили положительные результаты теста.
Сейчас на Кубе отдыхают около 6 тыс. россиян, которые также получили отрицательные результаты ПЦР-теста в России перед вылетом.
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