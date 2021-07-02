Финляндия изменила условия въезда для туристов

Финляндия изменила условия въезда для иностранных туристов. Теперь от туристов не будут требовать тест на COVID-19, если они прошли полный курс вакцинации препаратом, одобренным в Евросоюзе, или за последние полгода переболели коронавирусной инфекцией, сообщает Yle.

Если же въезжающий на территорию Финляндии турист имеет отрицательный тест на "ковид" или ещё не прошёл полностью вакцинацию, то ему необходимо в течение трёх-пяти дней после прибытия в страну сдать ещё один тест.

Дети в возрасте до 15 лет освобождены от предоставления справок.

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