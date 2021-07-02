Можно ли путешествовать по Европе, вакцинировавшись в России

Российский государственный и политический деятель Юрий Барзыкин в разговоре с корреспондентом Pravda.Ru ответил на вопрос о том, что необходимо делать русским туристам, которые хотят поехать в Европу, где "Спутник V" не котируется.

"Необходимо следовать тем требованиям, которые предъявляют те или иные страны. Греция и Кипр принимают "Спутник V". Венгрия пока не разрешила. Но есть ряд стран, которые допускают въезд с российской вакциной без требований на тест и самоизоляцию. Как правило, для въезда на сегодня не требуется обязательная вакцинация, её ведь как таковой нигде нет", — рассказал Pravda.Ru эксперт.

По словам Юрия Барзыкина, практически везде по прибытию необходима сдача теста на COVID-19.

"Есть тестирование, а именно тест ПЦР, а он не зависит от "Спутника V" или от AstraZeneva. Таким образом, тест необходим по приезду в страну и дважды по возвращению в Россию. В той же Турции необходим тест ПЦР независимо от того, вакцинировался ты или нет", — сказал Юрий Барзыкин.

"Есть страны, которые не принимают именно российских туристов со "Спутником V", но там самоизоляция и туда меньше людей едут. В общем, если сделать тест, можно путешествовать, но пока и потоки небольшие, и затраты высокие", — заключил в интервью Pravda. Ru председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий Барзыкин.

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