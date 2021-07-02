Эксперты раскрыли последствия жёстких ограничений на Кубани

Власти Краснодарского края решили смягчить требования к туристам. Теперь отдохнуть на курортах Кубани смогут не только привитые туристы, но и те, кто переболел "ковидом" и имеет документ, подтверждающий это. Также в отелях и гостиницах региона смогут заселить и тех, кто получил справку о медотводе от вакцинации и при этом прошёл ПЦР-тест не ранее чем за три дня до въезда. Детям до шести лет включительно не требуется доказывать иммунологический статус.

Геленджик

Турбизнес не пострадает

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин заявил, что принятые ограничения существенно не повлияют на ситуацию.

"Изменения приведут к повышению турпотока и уменьшению количества аннуляций только на 10%. В абсолютном количестве процент аннуляций на июль составляет от 30 до 50%, а по августу — от 50 до 80%. Принципиальный вопрос в том, что, в отличие от других регионов и стран, ПЦР-тест невозможно использовать при планировании путешествий в Краснодарский край в августе", — пояснил эксперт.

До 70% объектов размещения в регионе составляет частный сектор, и поселившиеся там туристы ничего предъявлять не будут владельцам гостевых домов. Кроме того, они будут вместе со всеми отдыхать на местных пляжах.

Подешевеет ли отдых на Кубани?

Несмотря на то что сейчас наблюдается снижение спроса на путёвки в Краснодарский край, цены в отелях пока держатся на том же уровне, сообщает сайт Москва 24.

Санаторий. Сочи

Член президиума Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян уверен, что в августе цены на отели должны снизиться. Владельцам гостиниц придётся пойти на этот шаг, иначе туристы поедут отдыхать в Крым, Абхазию или за границу, например, в Турцию.

Также он считает необходимым разрешить отдых туристам с ПЦР-тестированием и тем, у кого есть справка о перенесённом заболевании. Мкртчян подчеркнул, что от тестов нужно освобождать детей до 12 лет, так как их большинство на курортах Краснодарского края.

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