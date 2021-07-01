Жители и гости Ялты игнорируют запреты властей на купание

После наводнения, обрушившегося на Большую Ялту, города уже почти полностью восстановлен. Но в некоторых районах ещё ведутся работы и по сей день.

Власти запретили отдыхающим купаться в акватории Ялты, так как из-за сильных ливней и схода селевых потоков морская вода очень загрязнилась.

На местах отдыха у моря размещены специальные таблички, предупреждающие о том, что купание запрещено. Кроме того, по пляжам Ялты ходят работники и по громкоговорителям каждые 20 минут предупреждают жителей и туристов о том, что купаться нельзя, сообщает ФАН.

Однако отдыхающие не обращают внимания на запреты.

Но любое попадание внутрь организма морской воды может вызвать отравление или ротавирусную инфекцию, так как наводнение принесло в море не только обычную грязь, но и канализационные стоки, которые могут спровоцировать заболевание.

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